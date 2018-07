O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) começa a pesquisar, até o fim do ano, a produção do silício grau solar, usado na fabricação de células fotovoltaicas, que transformam luz do Sol em energia elétrica. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 11,6 milhões para o estudo, com duração de três anos.

Poucos países, como a Noruega, Estados Unidos e Canadá, dominam a técnica de fabricação. Segundo o IPT, a demanda por energia solar tem aumentado cerca de 20% por ano no mercado internacional. O IPT vai trabalhar no desenvolvimento de duas técnicas de purificação do silício, a pirometaluria, que emprega temperaturas elevadas, e a hidrometalurgia, que usa reagentes líquidos.