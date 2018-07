O americano David Roux, presidente do conselho da Silver Lake Partners, esteve pela primeira vez no Brasil em 1976. “Visito o País há 35 anos”, disse o executivo, que participou ontem de um evento em São Paulo. “Estive em vários lugares, desde a Foz do Iguaçu, na Região Sul, até Boa Vista, no extremo Norte, perto da Venezuela, e a Amazônia. Conheço o carnaval de Salvador. Estive nas principais cidades, em várias ocasiões.”

Nas primeiras viagens, Roux era executivo de empresas de tecnologia. Agora, ele visita o País como investidor. Uma das maiores empresas de investimentos em tecnologia do mundo, a Silver Lake administra US$ 15 bilhões, tendo em sua carteira grupos como o Skype, maior serviço de telefonia via internet do mundo; a Intelsat, maior empresa de satélites do mundo; a Avago, ex-divisão de semicondutores da HP; e a Sabre, maior empresa de sistemas para reservas de passagens aéreas do mundo.

Em setembro, a Silver Lake fez seu primeiro investimento na América Latina, comprando uma participação minoritária na Locaweb, maior empresa de hospedagem web do Brasil, por US$ 68 milhões. “Acredito que o Brasil é um dos mercados de tecnologia mais importantes do mundo”, disse Roux. “A economia brasileira está crescendo agora entre 5% e 7%. Vamos dizer 6%. Mas o setor de tecnologia cresce 12%. Duas vezes mais. Um jóquei sempre quer montar o cavalo mais rápido. Isso não quer dizer que ganhará todas as corridas, mas é uma grande vantagem.”

Essa visão sobre o Brasil ainda não é disseminada entre os investidores globais do mercado de tecnologia. Segundo Roux, há um certo preconceito. “As pessoas pensam que a tecnologia vem da China ou do Vale do Silício”, disse. “Mas, quando visitam o Brasil, conversam com os executivos, veem os centros de dados, entendem a qualidade dos serviços e analisam as estatísticas econômicas, acabam percebendo que há um setor de tecnologia de alta qualidade aqui.”

Mais informações no Estado de hoje (“Dona do Skype quer investir no Brasil“, p. B16).

