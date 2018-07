No lugar da interface simples do Google, o site Ms. Dewey usa uma atriz que comenta as palavras digitadas para interagir com o internauta. Seu nome vem do sistema decimal de Dewey, usado para catalogar livros em bibliotecas.

Quando o visitante não digita palavras, ela tenta chamar sua atenção, dizendo coisas em inglês como “olá, tem alguém aí?” e fingindo que bate no vidro da tela.

Via News.com.