A Bandai vai lançar sábado (19/7) no Japão um telefone inteligente de brinquedo, com comunicação sem fio de verdade. Chamado Smart Berry, tem como público-alvo meninas de 6 a 9 anos. Ele permite que os usuários, num raio de 10 metros, troquem mensagens de texto e emoticons, conversem em salas de bate-papo e participem de jogos de até quatro pessoas. O preço? 10.290 ienes (US$ 100).

Via mundogeek.jp.