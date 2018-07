A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, quer crescer no setor de software e serviços de tecnologia da informações, tornando-se menos dependente do agronegócio. A prefeitura iniciou, em 2004, um programa de atração de empresas do setor, oferecendo um pacote de benefícios tributários, e, no ano seguinte, atraiu para a cidade um dos três centros brasileiros da desenvolvimento de software da americana EDS, que hoje pertence à HP. Atualmente, a cidade tem 13 empresas de software, que empregam cerca de 1,1 mil pessoas.

“A idéia é termos de duas a três vezes esse total em dois anos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Araraquara, Alexandre Kopanakis. “Nessa região, predomina a agroindústria, com as culturas de cana-de-açúcar e de laranja. Sentimos a necessidade de diversificar a atividade econômica.” Segundo Kopanakis, a estratégia adotada foi criar programas de treinamento e capacitação, para dar suporte às empresas atraídas pelos incentivos tributários.

A Cast Informática (foto), uma empresa criada em Brasília em 1990, inaugurou uma fábrica de software em Araraquara no ano passado, com investimento de R$ 2 milhões. Recentemente, a empresa passou de 100 para 200 funcionários na cidade. A previsão da Cast é ter 500 funcionários em Araraquara em três anos.

