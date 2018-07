A Lei de Informática tem como primeiro objetivo o incentivo à produção local de computadores e celulares. Ela iguala as condições tributárias, para o restante do País, que essas empresas teriam na Zona Franca de Manaus.

Mas, com a exigência de se investir cerca de 4% do faturamento em atividades de pesquisa e desenvolvimento, acabou fazendo com que gigantes mundiais do setor instalassem no Brasil centros de software e serviços.

É o caso das americanas Dell e HP, que instalaram seus centros no Tecnopuc, em Porto Alegre, e hoje investem neles mais do que a exigência da Lei de Informática. Esses centros não são voltados somente para o mercado local. Eles desenvolvem software usado mundialmente pelas empresas, tanto internamente quanto em seus produtos.

O caso da SAP, que criou um centro em São Leopoldo (foto), no Tecnosinos, é diferente. A empresa alemã de sistemas de gestão não tem benefícios da Lei de Informática, que é voltada para equipamentos. Ela acabou decidindo criar o centro no País pela importância do mercado local e pela disponibilidade de pessoal qualificado na região.

“O Brasil é o terceiro maior mercado para a SAP”, afirmou Ricardo Cruz, gerente do SAP Labs Latin America. O primeiro prédio do laboratório foi instalado em 2009, com 7,3 mil metros quadrados e investimento de 14,8 milhões. Atualmente, ele emprega cerca de 520 pessoas.

A SAP aprovou, no fim do ano passado, o projeto de expansão do SAP Labs, com a construção de mais um prédio de 7,8 mil metros quadrados e capacidade para mais 550 pessoas. O segundo prédio deve ficar pronto no primeiro semestre do ano que vem.

Existem 15 laboratórios da SAP do mundo. Fundado em 2006, o brasileiro foi o primeiro no hemisfério sul. Em 2004, quando a empresa começou a estudar onde instalaria a unidade que acabou em São Leopoldo, o Brasil teve de competir com outros países, como México, Argentina, China e Bulgária.

Além de atender a América Latina, com localização, desenvolvimento e suporte, o SAP Labs Latin America também presta serviços para os Estados Unidos, Portugal, Espanha e Itália.

