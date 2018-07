Otaku é a palavra japonesa usada para designar um fã obsessivo. Originalmente negativa, foi adotada no Ocidente por aficionados por mangá e anime. O humorista Patton Oswalt (foto) escreveu na Wired que, com a internet, todo mundo se transformou em otaku de alguma coisa. A cultura nerd virou a cultura dominante.

Na década de 1980 (eu também estive lá), tudo era diferente. Como lembrou Oswalt:

“Eu era o marco zero da ‘nova onda’ dos quadrinhos dominantes de super-herói – o que significava acompanhar Alan Moore, Frank Miller e Neil Gaiman. E como meus amigos obcecados por música, que faziam circular a fita com Live?!*@ Like a Suicide, do Guns N’ Roses, e desssa forma estavam preparados para a onda de choque de Appetite for Destruction, eu devorei a passagem de Moore por Monstro do Pântano e por isso cheguei facilmente a Watchmen. Li as revistas individuais do Demolidor de Frank Miller e então, quando O Cavaleiro das Trevas foi resenhado pelo New York Times, pude dizer que tinha previsto que aconteceria. E consumi tantas edições avulsas em que Gaiman era um escritor convidado que, quando ele finalmente lançou Sandman como um título só seu, eu era o primeiro da fila e conhecia a linguagem.”