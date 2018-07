[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/vtp14ikRvxo” width=”425″ height=”355″ wmode=”transparent” /]

Em 2001, o diretor Richard Kelly lançou Donnie Darko, o melhor filme da história em que um cara vestido de coelho prevê o fim do mundo. Na época do lançamento, foi prejudicado pelo 11 de setembro. A casa do protagonista é atingida por uma turbina de avião que cai do céu e as pessoas não acharam muito divertido. Acabou encontrando sua audiência com o tempo, no DVD.

Depois de seis anos, Kelly volta às telas com Southland Tales, que estréia sexta-feira lá fora. O filme foi mal recebido em Cannes no ano passado e voltou para a sala de edição. O diretor disse à revista Wired (em inglês):

“Levou tanto tempo que as pessoas começaram a se preocupar. Eu criei uma página no MySpace para falar diretamente com os fãs e informá-los de que as coisas estavam no caminho certo. As pessoas pensam o pior, como se eu não pudesse juntar tudo isso. Mas, no final, é só ambicioso. É como um cubo mágico, e todo o quebra-cabeça finalmente foi montado.”

O filme de ficção científica fala sobre os Estados Unidos depois de um ataque nuclear, sobre a vida das pessoas sob o controle do governo, sobre a escassez de combustível e sobre alterações no contínuo espaço-tempo (o grande tema de Donnie Darko). Dwayne “The Rock” Johnson é o protagonista e Sarah Michelle Gellar faz uma atriz pornô. Mesmo se for ruim, acho que será legal.

A trilha sonora do trailer tem “Wave of Mutilation”, dos Pixies.