Speed Racer é uma volta dos irmãos Wachowski à velha forma do primeiro Matrix. È um filme bem melhor que Matrix Reloaded ou Matrix Revolutions. Ontem (10/5), na fila do cinema, me perguntaram se eu estava lá pela nostalgia. Ok, se eu não tivesse crescido assistindo ao seriado japonês na televisão, talvez não tivesse achado o filme tão interessante. Ele é muito fiel ao universo do desenho animado japonês. O barulho que o carro faz quando salta, por exemplo, é o mesmo.

Difícil pensar em outros cineastas que combinaram tão bem os recursos digitais com atores de verdade (Robert Rodriguez? Zack Snyder? Acho que não). O conceito de montagem assume outra dimensão quando é possível recortar e sobrepor pessoas e objetos reais e virtuais daquela forma. Às vezes as corridas parecem videogame, mas um videogame bem interessante.

As leis da física não se aplicam às competições, o que pode ser um sinal de que os irmãos Wachowski ainda estejam dentro da Matrix. A própria história de formação do herói aproxima Speed Racer de Neo. Christina Ricci (foto), que faz a Trixie, namorada do Speed Racer, é o mais próximo que uma mulher de verdade pode chegar do visual de uma personagem de desenho animado japonês. É muito engraçado ver a surpresa das crianças (que não conhecem o Speed Racer original) quando é revelada a identidade do Corredor X.