A Aeiou, que era conhecida como Unicel, anunciou ontem a sua entrada no mercado como a quarta operadora celular da Grande São Paulo. Ela vai concorrer com a Vivo, a TIM e a Claro. Em outubro, deve ser a vez da Oi estrear em São Paulo. Para competir com essas gigantes, a Aeiou resolveu adotar uma estratégia diferenciada – que inclui a venda de chips pré-pagos, sem aparelhos; minutos de ligação mais baratos que a média; e atendimento pela internet. “Existe vida inteligente fora das superteles, de origem nacional ou estrangeira”, disse José Roberto Melo da Silva, presidente da operadora.

Não foi fácil colocar a operação de pé. Melo tem 51% da empresa, e somente a entrada da operadora saudita Hits Telecom – que comprou em maio 49% de participação por US$ 62 milhões – foi possível anunciar o início das operações. O empresário Edward Jordan, que liderava um grupo de investidores americanos, esteve associado ao projeto no início, mas acabou saindo da empresa. Melo chegou a negociar com a família Constantino, dona da Gol, e as negociação acabaram sem resultado. Antes de criar a Aeiou, o executivo tinha uma empresa que fornecia software para operadoras de telecomunicações.

Até mesmo o recebimento do sinal verde da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi conturbado. Em fevereiro de 2007, a Unicel foi a única a fazer uma proposta, no valor de R$ 93,8 milhões, pelo direito de explorar o serviço celular na região metropolitana de São Paulo. Porém, ao se recusar a depositar uma garantia de 10% do valor mínimo da outorga, como previa o edital, a empresa, que insistia em antecipar 1% do montante, baseada na Lei das Licitações, acabou desqualificada. Ela recorreu da decisão e recebeu do conselho diretor da Anatel, em 13 de junho, o aval à autorização para que passasse a fornecer seus serviços.

Mais informações no Estado de hoje, 6/8 (“Nova operadora de celulares Aeiou promete tarifa mais baixa” e “Analistas questionam modelo de negócios“, p. B14).