Com a morte anunciada do impresso, a indústria corre para criar um substituto à altura. Por enquanto sem sucesso. Uma promessa é o blueChute, da E Ink, projeto de tela ultrafina com comunicação sem fio por Bluetooth, que a permite trocar dados com telefones celulares, computadores e outros dispositivos.

O protótipo acima tem cinco milímetros de espessura, menor que um iPod Nano. Sua tela mede seis polegadas, com resolução de 800×600 pontos. Ainda não existe previsão de lançamento ou estimativa de preço.

Via Engadget (em inglês).