Até que demorou para alguma coisa assim acontecer. Benjamin John Francis Fodor resolveu colocar uma máscara e um uniforme, adotar o apelido Phoenix Jones e combater o crime nas ruas de Seattle, nos Estados Unidos. Na quinta-feira, teve de se apresentar num tribunal, sob a acusação de atacar pessoas com spray de pimenta.

Como Tony Stark no primeiro filme do Homem de Ferro, ou o Arqueiro Verde no seriado Smallville, Phoenix Jones acabou revelando sua verdadeira identidade aos jornalistas.

“Eu também protejo a cidade. Também sou um pai. E um irmão. Exatamente como qualquer outro. A única diferença é que decidi fazer a diferença e combater o crime no meu bairro”, declarou Phoenix Jones.

Ele se diz líder do Rain City Superhero Movement (“Movimento de Super-Heróis da Cidade da Chuva”). Assim como o Batman, ele não tem superpoderes. Chove muito em Seattle.

