O Galaxy Tab, da Samsung, começou a ser vendido hoje no Brasil. O aparelho é o principal concorrente do iPad, da Apple. Apesar de o iPad já ter sido homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Apple ainda não anunciou quando ele estará disponível no País.

O tablet da Samsung roda o sistema operacional Android, do Google. Sua tela tem 7 polegadas, comparada a 9,56 polegadas do iPad. Na Vivo, o Galaxy Tab tem preço a partir de R$ 599, para quem estiver disposto a enfrentar uma mensalidade de R$ 766,90, incluindo voz e dados. No pré-pago, sem vínculo a nenhum plano, o aparelho sai por R$ 2.299 na Vivo.

Na Claro, o tablet da Samsung custa R$ 1.099, com uma mensalidade de dados de R$ 199,90. Com mensalidades menores, o preço aumenta. A TIM decidiu vender o equipamento por R$ 2.280, em até 12 parcelas sem juros, sem vinculá-lo a nenhum plano.

O Galaxy Tab também funciona como telefone, usando um fone de ouvido sem fio com tecnologia Bluetooth, como televisor portátil, com recepção digital e analógica. Os aplicativos desenvolvidos para os smartphones com sistema operacional Android também funcionam no tablet.

