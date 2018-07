O Galaxy Tab (foto) – tablet da Samsung, concorrente do iPad da Apple – chega ao mercado brasileiro no mês que vem, segundo Silvio Stagni, vice-presidente da Divisão de Telecomunicações da empresa. O aparelho, intermediário entre um laptop e um celular inteligente, custará R$ 2.699, e será vendido por operadoras celulares e varejistas.

“Vai haver uma explosão no mercado de tablets”, acredita Stagni. “Além do mercado de consumo, existem várias empresas interessadas em trocar o laptop pelo tablet.” Os equipamentos serão produzidos no Brasil.

Com tela de sete polegadas, o Galaxy Tab roda o sistema operacional Android, do Google. “O Galaxy Tab tem televisão e telefonia”, aponta Stagni, ao ser perguntado sobre os diferenciais do tablet da Samsung.

Os consumidores poderão fazer chamadas a partir do tablet usando um fone sem fio, com tecnologia Bluetooth. O tablet tem conexão de celular de terceira geração (3G) e Wi-Fi. Ele ainda está em processo de homologação na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Várias empresas estão correndo para ganhar o mercado de tablets. A fabricante de computadores Dell tem um modelo, chamado Streak, que está disponível nos Estados Unidos, mas ainda não tem previsão de ser lançado no Brasil. A LG anunciou internacionalmente planos de lançar um tablet Android ainda este ano e a Motorola em 2011.

O iPad, da Apple, já foi homologado pela Anatel, o que quer dizer que suas vendas já estão liberadas no Brasil. Stagni acredita que, por ainda não ter recebido o sinal verde da agência, o Galaxy Tab deve ser o segundo a chegar ao mercado local.

O tablet da Samsung foi lançado na quinta-feira nos Estados Unidos, durante evento em Nova York. O equipamento havia sido apresentado na IFA, feira de eletrônicos de Berlim, este mês.

