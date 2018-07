A Genius lançou no Brasil um teclado sem fio que funciona com energia solar, chamado SlimStar 820 (foto). Se não houver luz do sol suficiente, o usuário pode carregar a bateria do teclado via USB. Ele vem com um mouse sem fio a laser que não é tão amigo da natureza, pois funciona com quatro pilhas AA. O preço sugerido é de R$ 450.