No ano passado, foram vendidos, em todo o mundo, US$ 30 bilhões em produtos que incorporam nanotecnologia, segundo a empresa de pesquisas Lux Research. Em 2014, o montante deve alcançar US$ 2,6 trilhões, o equivalente a 15% de todos os produtos manufaturados que serão comercializados no mundo.

A nanotecnologia trabalha no nível molecular, e manipula materiais com dimensões de 100 nanômetros ou menos. Um nanômetro equivale a um milionésimo de milímetro – um fio de cabelo tem 30 mil nanômetros.

Empresas como O Boticário, Suzano Petroquímica e Santista Têxtil vão mostrar, durante o evento Nanotec 2006, que começa segunda-feira em São Paulo, produtos para o mercado brasileiro que incorporam nanotecnologia.

