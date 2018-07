A Skyline Solar (foto) produz sistemas fotovoltaicos concentrados, que usam refletores para direcionar a luz aos painéis solares, e um motor de rotação que direciona esses refletores de acordo com a posição do sol durante o dia. Sua sede é em Mountain View, na Califórnia, mesma cidade em que está instalado o Google.

O Vale do Silício não vive somente de redes sociais. A Skyline Solar é somente um exemplo de empresa de tecnologia limpa que surgiu na região. Além de energia solar, essas companhias atuam em áreas como biocombustíveis e carros elétricos. A montadora Tesla Motors está sediada em Palo Alto, próxima do lugar em que se encontra o Facebook.

No ano passado, o investimento de capital de risco em empresas de tecnologias limpas ultrapassou US$ 1,5 bilhão no Vale do Silício, o que representou um crescimento de 11% sobre 2009, segundo o Cleantech Group. O montante ficou, no entanto, abaixo do pico de US$ 2,2 bilhões, registrado em 2008. A região recebeu, em 2010, 23% dos investimentos feitos no setor nos Estados Unidos, acima dos 20% registrados no ano anterior.

O destaque foi a tecnologia solar, com a geração de energia tendo ficado com 49% dos investimentos em tecnologia limpa, seguida de transportes, que atingiu 27% do total.

Em julho, a Skyline Solar obteve o registro de três novas patentes. No total, são sete as patentes obtidas pela empresa, englobando 108 inovações na área de energia solar. Existem mais 35 pedidos de patentes da companhia, aguardando registro.

Tim Keating, vice-presidente de Marketing da Skyline Solar, trabalhou por 22 anos na Intel, maior fabricante de chips do mundo, antes de ingressar no mercado de energia solar. Assim como os microprocessadores, os painéis solares são feitos de silício. “Existe uma ótima oportunidade de inovação”, disse Keating, que ingressou na Skyline Solar em janeiro de 2008, durante uma rodada de investimento. A empresa foi fundada um ano antes, e começou a comercializar seus produtos em 2010.

Keating, que cresceu no Vale do Silício, conta que todos os garotos da sua vizinhança queriam ser engenheiros. “O Vale tem mais de 60 anos de inovação, que criam um ciclo virtuoso”, explicou o executivo.

Em 2009, a Skyline Solar recebeu US$ 24,3 milhões de um grupo de investidores liderados pela New Enterprise Associates (NEA), e assinou um contrato de US$ 3 milhões com o Departamento de Energia dos EUA, sob o programa Solar America Initiative. Em março deste ano, a empresa foi selecionada para instalar uma planta de 10 megawatts em Durango, no México.

