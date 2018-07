As linhas telefônicas com tecnologia de voz sobre IP (sigla em inglês de protocolo de internet) devem chegar a 2,1 milhões em 2008, comparadas a 271,98 mil no ano passado.

A consultoria IDC identificou 82 prestadoras de serviço atuando no País.

“Em um ou dois anos, a maioria terá fechado”, afirmou o analista, Brendan Conroy, da IDC. “O mercado está saturado e muitos não têm dinheiro para oferecer um serviço de qualidade.”

