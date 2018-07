Depois de anunciar sua intenção de comprar a participação da Portugal Telecom (PT) na Vivo há quatro anos, a Telefónica conseguiu fechar o negócio ontem. A empresa pagará 7,5 bilhões de euros por 30% da operadora celular brasileira transformando-se no maior grupo de telecomunicações do País em número de clientes e em faturamento.

“Vamos ampliar a oferta de serviços convergentes”, disse Antonio Carlos Valente, presidente do Grupo Telefônica no Brasil. A empresa espanhola planeja unir a Vivo à Telesp, concessionária de telefonia fixa de São Paulo, para oferecer pacotes integrados de serviços.

Segundo Valente, a empresa apresenta hoje o pedido de anuência prévia à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A expectativa é que o negócio seja concluído em 60 dias. “Não estamos colocando prazo para ninguém, mas a operação é simples, pois já estamos no controle da Vivo.”

A Telefónica está comprando a metade que não pertencia a ela na Brasilcel, empresa que detém 60% da Vivo. Os espanhóis enfrentaram bastante resistência em Portugal, mesmo tendo elevado várias vezes a oferta, que havia começado em 5,7 bilhões no mês de maio.

O pagamento à PT será feito em três vezes. Os portugueses receberão 4,5 bilhões no fechamento do negócio, 1 bilhão em 30 de dezembro deste ano e 2 bilhões em 31 de outubro de 2011.

Mais informações no Estado de hoje (“Com a Vivo, Telefónica é a maior do País“, p. B5).

