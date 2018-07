A Telefônica assinou ontem os contratos para compra da TVA. A empresa irá assumir todas as operações de MMDS, TV via microondas; 49% do controle das empresas de cabo fora de São Paulo e 19,9% do controle em São Paulo.

O Grupo Abril irá produzir novos canais, com garantia de distribuição pela Telefônica. A idéia é fazer frente à Net, que tem como controladores a Telmex e as Organizações Globo.

Mais informações no Estado de hoje (“Telefônica fica com a TVA“, p. B10).