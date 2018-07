Termina no próximo dia 23 as inscrições de projetos para o Wayra, iniciativa da Telefônica para incentivar empresas iniciantes de tecnologia. Na primeira quinzena de novembro serão anunciados 30 finalistas e, na semana do dia 22, os 10 projetos escolhidos para receber de US$ 30 mil a US$ 70 mil, em troca de uma participação societária de até 10%, que será da Telefônica.

Além do dinheiro, a Telefônica ofecerá infraestrutura, apoio à gestão e consultoria jurídica aos vencedores, que ocuparão um espaço reservado pelo grupo espanhol especialmente para o projeto, por um período de seis meses.

“Um dos objetivos é fazer com que empreendedores latino-americanos fiquem na região, que não tenham de ir para os Estados Unidos e a Europa”, afirmou Pablo Larrieux, diretor de Inovação da Telefônica do Brasil.

O Wayra foi lançado em sete países da América Latina e na Espanha. No Brasil, o investimento deve chegar a R$ 5 milhões. A atividade das empresas precisa estar relacionada às tecnologias da informação e comunicações, mas seus produtos podem ter como alvo outros setores. “Na Colômbia, uma das empresas selecionadas quer desenvolver um chip para detectar gravidez em vacas leiteiras”, disse Larrieux.

A Telefônica está em contato com investidores de capital de risco que possam estar interessados em comprar participação nas empresas selecionadas pelo Wayra, depois do período de seis meses de incubação. Caso seja necessário, esse período pode ser estendido por mais seis meses.

“O objetivo do Wayra é semear o empreendedorismo na região”, afirmou o diretor da operadora. “A Telefônica quer fazer parte desse ecossistema.” Wayra quer dizer vento em quíchua, idioma indígena da América do Sul.

