Passada a eleição presidencial, o SindTelebrasil, sindicato que reúne as operadoras de telecomunicações, decidiu ir à Justiça contra a contratação da Telebrás sem licitação pelo governo e contra a oferta de redes de estatais à Telebrás sem concorrência pública. Também questionam nos tribunais o novo Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU 3), que está sendo proposto pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Cezar Alvarez (foto), presidente do conselho da Telebrás, resolveu ameaçar as empresas em entrevista à Agência Brasil. “Nessa disputa judicial que eles estão travando conosco, o prejuízo será monetarizado e eles serão responsabilizados por isso”, disse Alvarez, acrescentando que o governo não negociará com as empresas se as ações não forem retiradas. “A gente pretende negociar com o governo ainda com as ações na Justiça”, respondeu no dia seguinte Luiz Eduardo Falco, presidente da Oi.

