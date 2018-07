As empresas de TV paga querem acrescentar comunicações móveis à sua carteira de serviços, que já inclui televisão, telefonia fixa e internet rápida. A estratégia se chama quadruple play.

A TVA planeja lançar, até o fim do ano, banda larga sem fio com a tecnologia Wimax. A Net conversa com a Claro, do mesmo grupo, para incluir celular em seu pacote. A Telemar, dona da celular Oi, comprou semana passada a Way Brasil, empresa de TV a cabo nas cidades de Belo Horizonte, Barbacena, Poços de Caldas e Uberlândia (MG).

Nos Estados Unidos, o movimento começou ano passado. Em novembro, as empresas de cabo Comcast, Time Warner, Cox Communications e Advance/Newhouse Communications criaram uma joint venture com a Sprint Nextel, para oferecer telefonia móvel para seus clientes.

Mais informações no Estado de hoje (“Novo serviço une televisão e celular“, só para assinantes, p. B15).