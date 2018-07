O inventor croata Nikola Tesla, pai dos sistemas elétricos de corrente alternada, previu, numa entrevista à revista Collier’s Weekly em 1926, a televisão portátil:

“A aplicação dos princípios do rádio permitirá que as pessoas carrenguem um pequeno instrumento em seus bolsos para assistir a eventos distantes, como nas lendas e contos de fada sobre a feiticeira da bola de cristal, predisse hoje o inventor elétrico Nikola Tesla. O sr. Tesla, que em várias ocasiões tentou se comunicar com o planeta Marte, fez suas previsões numa entrevista publicada no número atual da Collier’s Weekly. ‘Seremos capazes de presenciar a posse de um presidente, um jogo de beisebol do campeonato mundial, a destruição de um terremoto ou uma guerra, exatamente como se estivéssemos presentes’, disse Tesla.”

As patentes de rádio usadas nos Estados Unidos naquela época eram as de Tesla, e não as de Guglielmo Marconi. Tesla tentou criar um sistema de transmissão sem fio de energia, ligando Nova York a Londres, mas teve que abandonar o projeto por falta de fundos. Principal rival de Thomas Edison, morreu na miséria.

