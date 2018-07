The Handsome Family é um casal, Brett e Rennie Sparks (foto). Eles vivem em Albuquerque, no Novo México (EUA). No disco Last Days of Wonder (2006), gravaram a música “Tesla’s Hotel Room”, composta por eles mesmos. Diz um trecho da letra:

“Nikola Tesla

no hotel New Yorker

cuidando de pombos doentes

pela janela aberta sonhou com um raio da morte

para desintegrar a matéria

detectou código Morse

de planetas distantes ele não agüentava o toque

de pêlos ou da pele

mas acariciava gentilmente as penas

de asas trêmulas e fazia planos para uma câmera

para fotografar pensamentos

luzes de tubo de vácuo

telefones sem fio”

Você pode vê-los tocar esta música ao vivo no YouTube, clicando aqui.