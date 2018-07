[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/XPFRaCnkVzE” width=”425″ height=”258″ wmode=”transparent” /]

Estreou lá fora The Limits of Control, do Jim Jarmusch, que não lançava filme novo desde Flores Partidas (2005). A história se passa na Espanha, e os personagens não tem nome. Isaach De Bankolé faz um criminoso identificado como o homem solitário. Bill Murray é o americano, Gael García Bernal o mexicano, Tilda Swinton a loira e Paz de la Huerta a mulher nua.

Manohla Dargis, do New York Times, achou o filme repetitivo, chamando-o de “trabalho não-dramático melhor apreciado como um evento puro de imagem e som”.