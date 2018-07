Depois da compra da Brasil Telecom (BrT) no ano passado, a Oi se prepara para entrar em mais um negócio polêmico: a compra da Eletronet, empresa criada numa associação entre a americana AES e a Eletrobrás e que se encontra em processo de falência, que corre na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. A Eletronet opera uma rede de fibras ópticas de 16 mil quilômetros, presente em 18 Estados brasileiros.

Segundo fontes de mercado, houve há duas semanas uma reunião entre a Oi e os credores da Eletronet, a Furukawa e a Alcatel-Lucent, que forneceram a rede da empresa e micaram com uma dívida que já ultrapassa R$ 600 milhões. Ainda não foram acertados valores, mas, enquanto é negociado o preço, as empresas já trabalham nas minutas dos contratos. Existe uma distância grande entre o valor pedido pelos credores e o oferecido pela Oi.

Em 2007, os credores chegaram a negociar a venda da Eletronet com o Serpro, que pagaria cerca de R$ 210 milhões pelas empresas. Recentemente, o governo fez um depósito judicial de R$ 300 milhões, no processo de falência que corre no Rio, para tentar retomar a infraestrutura. Ainda não existe uma proposta firme da Oi sobre a mesa, e está marcada uma reunião para a próxima semana, quando a aquisição pode ser finalizada. A Oi, a Alcatel-Lucent e a Furukawa não quiseram comentar o assunto.

Para fechar o negócio, a Oi também negocia com os controladores, que são a Eletrobrás e o empresário Nelson dos Santos, que comprou a participação da AES sem desembolsar praticamente nada, em troca de assumir as dívidas da operadora. Santos foi o responsável por negociar as dívidas da AES, referentes às empresas de energia que comprou no Brasil, com o BNDES. O empresário tem negócios com José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil. A Eletrobrás disse que não tinha informações sobre o assunto. Já o empresário preferiu não se pronunciar.

