Enquanto as pessoas discutem a morte do CD, surgem novas alternativas para o vinill. A Ion Audio criou um toca-discos (foto) que pode ser ligado ao computador com um cabo USB. O equipamento também pode se conectar ao aparelho de som tradicional. Funciona no Windows ou no Mac. Na loja americana X-Treme Geek, custa US$ 149.

Via O Estilete.