Mark Frauenfelder, do blog Boing Boing (em inglês), escreveu sobre travesseiros que imitam poças de sangue (fotos). Depois, resolveu excluir as imagens do post, colocando-as num link. Ele explicou:

“Tirei essas imagens da primeira página porque alguns pensaram que eram fotos de pessoas que levaram tiros em Virginia, e eu não quero que associem estes travesseiros divertidos com a tragédia em Virginia”

O divertido pode se tornar ofensivo, dependendo do contexto, mesmo sem intenção. Existem mais fotos aqui.