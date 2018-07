A Economist desta semana traz um pacote especial de matérias sobre a televisão, que eles chamam de a “grande sobrevivente“. Segundo a revista britânica,

“os jornais estão morrendo; a indústria da música ainda reclama do iTunes; as editoras de livros acham que são as próximas. Mas um meio de comunicação meio antigo parece que está até bem. No último trimestre de 2009, o americano médio passou quase 37 horas por semana assistindo televisão. No começo deste ano, 116 milhões viram o Super Bowl – recorde para um único programa. No lugar de ser intimidada, a TV está colonizando os novos meios. Programas como ‘American Idol’ e ‘Britain’s Got Talent’ atraem vastas audiências em parte porque as pessoas estão constantemente trocando mensagens e tuitando sobre eles, e discutindo-os no Facebook.”