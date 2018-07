Um televisor de tela de cristal líquido de 40 polegadas, com alta definição e receptor embutido de TV digital aberta, sai por R$ 8 mil hoje. Caro? Pode ser, mas menos do que custava em 1950 um aparelho de tubo com 12,5 polegadas. O preço no anúncio da “Supervenda de primavera” da Sears Roebuck, publicado no Estado em 3 de setembro daquele ano, oferecia o televisor da GE por 12.950 cruzeiros. Corrigido pelo IGP-DI, o valor equivale a R$ 9,7 mil.

Um jeito de analisar os preços é dizer que a tecnologia evoluiu muito, porque uma TV LCD de 40 polegadas, com alta definição e som surround, é muito melhor que uma preto e branco de 12,5 polegadas com som mono, e custa menos. Outro é chegar à conclusão de que a televisão boa é sempre cara.

Mais um anúncio, publicado no mesmo dia, dizia: “Você já ouviu falar… Agora vá ver televisão nos revendedores GE”. A TV Tupi, primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina, entrou no ar em 18 de setembro de 1950. A base instalada de televisores estimada naquela época é de 200 unidades, provavelmente menos do que os conversores que estarão ligados hoje para a TV digital.

Mais informações no Estado de hoje, 2/12 (“Preto e branco, 12,5 polegadas. Por R$ 9,7 mil“, para assinantes, p. B16).