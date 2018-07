A China Mobile, maior operadora celular da China, tem 315 milhões de clientes. Mais de três vezes o número total de assinantes de telefonia móvel do Brasil. Os clientes da operadora chinesa podem assinar e assistir no celular os canais da Phoenix Satellite Television, que tem sede em Hong Kong.

“Com a internet e o celular, melhorou muito o acesso à informação da população chinesa”, afirmou ontem (26/3) aqui em São Paulo o presidente da Phoenix, Chang Le Liu, durante o lançamento dos canais da empresa no Brasil. No ano passado, a Star Group — uma unidade da News Corp., do magnata australiano Rupert Murdoch — vendeu 19,9% da Phoenix para a China Mobile e reduziu sua participação na empresa para 17,6%.

A aliança entre China Mobile e Phoenix é um exemplo interessante de convergência. Vale a pena ser analisado num momento em que o mercado brasileiro de comunicações se consolida. A Embratel — empresa da Telmex, do bilionário mexicano Carlos Slim Helú — está no controle da Net. A Telefônica aguarda uma posição das autoridades regulatórias sobre a compra da TVA.

A comunidade chinesa no Brasil, com cerca de 200 mil pessoas, podem assinar aqui o canal de notícias e o canal americano da Phoenix, ambos em chinês, pela ADTH Brasil. “Existem muitas oportunidades de intercâmbio comercial e tecnológico entre o Brasil e a China”, disse o presidente da Phoenix.

A editora executiva de notícias da Phoenix, Rose Luwei Luqiu (foto), também participou ontem do lançamento dos canais no Brasil. Ele foi a primeira jornalista chinesa a cobrir a Guerra do Iraque, em 2003, e tem um dos blogs mais visitados da China, chamado Rose Garden (em chinês).

Rose publicou um artigo muito interessante no Nieman Reports (em inglês), da Universidade de Harvard, sobre o que é ser blogueiro na China:

“Na China, a internet tem uma liberdade relativamente maior que outros meios. Mesmo assim, três textos que publiquei no meu blog desapareceram sem deixar vestígio. O editor do Sina (portal que hospeda o blog) me disse que os controles de internet do governo sumiram com eles. Isso também acontece com meu blog no site da Phoenix, onde algumas vezes eu não consigo nem mesmo publicar meu texto. O editor da Phoenix me disse que um sistema de busca por palavras-chave encontra meu texto, e é dessa forma também que os outros textos desapareceram.”

Para quem gosta de cinema chinês, o site da Phoenix tem uma página sobre a atriz Zhang Ziyi.