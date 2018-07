A Telefônica começou a oferecer seu serviço de TV paga via satélite, em parceria com a DTHi (também chamada Astralsat), em todo o Estado de São Paulo. Na quinta-feira, a empresa anunciou que ele estava disponível em Ribeirão Preto. A central de atendimento da companhia, no entanto, informou que ele pode ser contratado em outras cidades de São Paulo. Na sexta-feira, um atendente da Telefônica disse ao Estado que a instalação na capital poderia ser agendada num prazo de sete dias.

O serviço em parceria com a DTHi foi batizado de Você TV. O pacote mais barato, de R$ 39,90, inclui 18 canais fechados, três canais abertos (SBT, Bandeirantes e MTV) e, numa promoção de um ano, os 10 canais de filmes da HBO. O pacote completo, com 56 canais pagos e três abertos, custa R$ 79,90. A instalação é gratuita e o equipamento é emprestado pela empresa.

Mais informações no Estado de hoje (“Telefônica desafia ministério e amplia alcance de sua TV paga“, p. B10).