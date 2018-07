Paulo Santos, de 36 anos, é um telespectador privilegiado. Desde a quarta-feira da semana passada ele assiste a TV digital aberta brasileira antes mesmo da estréia, marcada para 2 de dezembro. O analista de sistemas comprou seu conversor, também chamado set-top box, na Rua Santa Ifigênia, que concentra lojas de eletrônicos no centro de São Paulo. O grande varejo começa a receber nos próximos dias o conversor de TV digital.

Santos pagou R$ 950 pelo equipamento. A marca é Zinwell, empresa taiwanesa que também fabrica os equipamentos vendidos pela Semp Toshiba. “Minha mulher ficou brava de eu ter gastado tudo isso no conversor”, afirmou Santos. “Mas depois ela achou fantástica a imagem.” As emissoras estão em fase de teste, mas já existe bastante coisa no ar. A Rede Globo transmitiu na quarta-feira o jogo da seleção brasileira em alta definição, a partir do Morumbi.

A TV digital tem imagem melhor que a do DVD. A imagem é formada por 480 linhas na televisão analógica, enquanto a de alta definição chega a 1.080 linhas. A TV digital também tem tela mais larga, no formato widescreen, que a TV convencional.

Antes de comprar o equipamento, na quarta, o analista de sistemas havia visitado a Santa Ifigênia no sábado. Não encontrou o conversor, mas deixou encomendado. Quando a loja recebeu o conversor, durante a semana, ligou para ele, avisando-o para ir buscar.

