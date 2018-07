Poucas pessoas devem assistir à estréia da TV aberta digital no Brasil, no dia 2 de dezembro, na cidade de São Paulo. A pouco mais de duas semanas do início das transmissões, ainda não existem equipamentos nas lojas. As primeiras caixas conversoras, também chamadas de set-top box, devem começar a chegar ao varejo somente na próxima semana.

Os fabricantes temem que a falta de informação sobre o sistema prejudique o pós-venda. Corre-se o risco, por exemplo, de um consumidor só descobrir em casa que está fora do raio de cobertura. Ele poderia achar que são os aparelhos que não funcionam e voltar para reclamar com o lojista. Até as emissoras, que conduziram o processo de escolha do sistema de TV digital, perderam o entusiasmo, com as dificuldades que surgiram nos últimos meses.

Os conversores chegam atrasados ao varejo, com preço muito acima do previsto pelo governo e sem recursos de interatividade. Há também um conflito da indústria de eletrônicos com o ministro das Comunicações, Hélio Costa. Ele chegou a anunciar que a caixa conversora de TV aberta digital custaria de R$ 80 a R$ 100, podendo chegar a R$ 30. Porém, às vésperas do início das transmissões digitais, os equipamentos mais baratos que apareceram até agora custam R$ 799.

Nos últimos dias, Costa – que ontem convidou o presidente Lula para participar da solenidade do início das transmissões da TV digital – chegou a ameaçar os fabricantes com a criação de uma CPI e com a liberação das importações.

O conversor, que se parece com o decodificador da TV paga, permite receber o sinal digital de TV aberta e assisti-lo nos aparelhos atuais. Alguns modelos possuem saída analógica, para ser ligada nos televisores de tubo. Outros têm saídas digitais, para os aparelhos de plasma e cristal líquido. Quem não quiser investir agora, não precisa se preocupar: o sinal analógico continuará a ser transmitido pelo menos até 2016. Para quem tem TV paga, nada muda em 2 de dezembro.

Na foto, o conversor da Gradiente, que custará R$ 799.

