A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem acessos com velocidade de 1 gigabit por segundo (Gbps), o suficiente para baixar em um minuto, por exemplo, mais de 12 mil canções em MP3 ou mais de 80 filmes. No fim do ano passado, a maioria das conexões brasileiras tinha menos de 1 megabit por segundo (Mbps). Ou seja, menos de um milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. Mesmo assim, com o investimento das empresas em suas redes ópticas, essa situação começa a mudar.

O engenheiro agrônomo Orlando Mendes, de 51 anos, começou a participar do piloto de acesso via fibra óptica da Telefônica, em São Paulo, há mais de um ano. “É um tipo de acesso bem interessante”, conta Mendes, que tem três computadores em casa, compartilhando uma conexão de 30 Mbps. “A maior diferença é no download. Essa banda larga é bem poderosa, mas ainda acho que no exterior ainda é um pouco melhor. Não chegou ao nível das melhores dos Estados Unidos.”

Mendes tem dois filhos. O mais novo, Daniel, de 13 anos, sentiu bastante diferença ao jogar Counter-Strike, game online de atirar. “Antes o tiro ia em câmera lenta, a imagem ficava tremida e eu tinha até que parar o jogo”, afirma Daniel.

