A TV digital deve estrear na cidade de São Paulo em 2 de dezembro. A Tectoy planeja lançar em dezembro um receptor de TV aberta digital para ser ligado ao computador, chamado MobTV (foto acima). Com conexão USB, ele se parece com um pen drive com antena. O aparelho recebe o sinal em baixa resolução, destinado a celulares. A imagem não tem qualidade para ser mostrada em telas com mais de 20 polegadas. O preço previsto é de R$ 369.

A empresa também anunciou o lançamento, para o Natal, do Nabaztag (foto abaixo), um brinquedo inteligente, em forma de coelho, que se conecta à internet por rede local sem fio, com tecnologia Wi-Fi, lê notícias e troca mensagens de voz, entre outras coisas. Ele será vendido por R$ 899, e o primeiro lote vai falar português com sotaque de Portugal.