A Telefônica lançou hoje (17/2), com a TVA, seu serviço de TV paga via fibra óptica, batizado de TVA Xtreme. Além dos canais convencionais, o serviço inclui vídeo sob demanda, em que o cliente escolhe o filme que quer ver e recebe pela rede enquanto está assistindo. O preço do filme é de R$ 3,90 a R$ 6,90. O cliente tem 48 horas para assistir, quantas vezes quiser. Está disponível para 26 bairros de São Paulo. A Telefônica não vende a TV paga via fibra sozinha. O cliente tem que comprar também a banda larga e a telefonia. As opções de velocidade do Speedy sobre fibra são de 8 Megabits por segundo (Mbps) e 30 Mbps.

Foto: Denis Ribeiro/Divulgação