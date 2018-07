A Telefônica entrou definitivamente no mercado de TV paga. Desde domingo (12/8), a empresa oferece um serviço de TV por assinatura com licença própria, batizado Telefônica TV Digital. Em março, a empresa recebeu uma autorização de televisão por satélite da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e seu presidente no Brasil, Antônio Carlos Valente, vinha dizendo que o serviço seria lançado “nas próximas semanas”. Apesar de ter colocado na rua uma campanha para o Trio Telefônica, pacote que une telefonia, televisão e internet rápida, a empresa não fez anúncio à imprensa sobre o assunto.

Com o pacote, a Telefônica consegue fazer frente à parceria entre a Net e a Embratel, empresas do grupo mexicano Telmex, principal concorrente da Telefônica na América Latina. Com seu pacote de três serviços (ou triple play, como gostam de dizer os especialistas), a Net tem conseguido conquistar alguns dos clientes residenciais mais lucrativos da Telefônica. A Net chegou a junho com 354 mil assinantes de voz, sete vezes mais do que tinha há um ano.

O pacote Trio Telefônica está disponível para São Paulo, com preços a partir de R$ 69,90. O pacote inclui os serviços da TVA, onde existe cobertura da operadora. A Anatel deu anuência prévia à compra de participação na TVA pela Telefônica, com restrições exatamente à operação em São Paulo – a agência pediu uma mudança no contrato de compra. A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) é contra as concessionárias de telefonia fixa local entrarem no mercado de TV paga em sua área de concessão. E é exatamente isso o que a Telefônica fez com o pacote lançado agora.

Mais informações no Estado de hoje, 15/8 (“Telefônica lança TV por assinatura“, p. B14).