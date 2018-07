A LG está lançando no Brasil o seu televisor Série 1, com design inspirado nos anos 1960. Com tela de tubo de raios catódicos de 14 polegadas, o aparelho vem com uma base cromada removível. As imagens podem ser vistas em cores, preto e branco ou sépia. Custa R$ 449.

