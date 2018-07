A LG lançou na Coreia do Sul um televisor sem alta definição. A tela não é de cristal líquido nem de plasma. Para ver imagens em três dimensões, só com óculos de lentes verde e vermelha. O modelo Series 1 tem 14 polegadas, com tubo de raios catódicos, e design inspirado nos anos 1960. Custa cerca de US$ 216 por lá.

Via Gizmodo (em inglês).