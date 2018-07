O professor Valdecir Becker, que participou das pesquisas do Sistema Brasileiro de TV Digital, alerta em seu blog: a norma da interatividade, colocada em consulta pública pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), não inclui o trabalho dos pesquisadores brasileiros. Segundo ele,

“a norma que está em consulta pública não contempla nenhuma inovação brasileira em matéria de recursos de interatividade, como o uso de múltiplos dispositivos, adaptabilidade do conteúdo em função da localização do usuário, conexão bluetooth com aparelhos celulares, o que permitiria usar a telefonia móvel como canal de interatividade. Ou seja, anos de trabalho de inovação da academia brasileira podem estar comprometidos.”