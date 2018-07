A Telefônica planeja aumentar a capacidade da sua rede de banda larga até o fim do ano, o que permitirá oferecer vídeo direto no televisor, com a tecnologia conhecida por IPTV (sigla em inglês para televisão via protocolo de internet). “Nós acreditamos muito na IPTV, mas não vamos utilizá-la nos próximos meses”, afirmou o presidente do Grupo Telefônica no Brasil, Antônio Carlos Valente, antes da abertura do evento Futurecom, em Florianópolis. “Existem questões técnicas e regulatórias a serem resolvidas.”

Hoje, somente 13% da rede de banda larga da Telefônica tem velocidade de 1 Megabit por segundo (Mbps) ou mais. “Até o fim do ano, 90% da rede terá pelo menos 1 Mbps”, disse Valente. O diretor de Desenvolvimento de Negócios da Telefônica, Gilberto Sotto Mayor, explicou que, com a tecnologia atual, precisa de 2 Mbps a 2,5 Mbps para transmitir um canal com definição padrão, igual à da TV analógica. “Com os novos encoders (sistemas de conversão de sinal), vai cair para 1 Mbps a 1,5 Mbps.”

Valente preferiu não vincular a atualização da rede ao projeto de IPTV. “Não dá para fazer uma relação tão direta.” Mas o fato é que, se resolvesse lançar o serviço hoje, só conseguiria atender uma parcela pequena de seus clientes. O investimento da operadora é de R$ 500 milhões em banda larga este ano. Na Espanha, a Telefônica tem 450 mil assinantes de IPTV, com um serviço chamado Imagenio.

Mais informações no Estado de hoje, 2/10 (“Telefônica prepara rede para oferecer TV via internet“, para assinantes, p. B14).