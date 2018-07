Falei com o Mauro Malin do Observatório da Imprensa sobre domínio de mercado nas telecomunicações e sobre a disputa entre as operadoras e as emissoras de TV. A conversa — que foi ao ar hoje (23/11) às 9h, pela Rádio Cultura FM em São Paulo — segue transcrita abaixo:

“O jornalista Michael Reid fez para a The Economist desta semana um especial sobre o México. É altamente esclarecedor. Mas, num dos textos, Reid contrapõe o mercado brasileiro de telecomunicações, onde haveria competição, ao monopólio exercido pela Telmex, de Carlos Slim, o terceiro homem mais rico do mundo, que no Brasil controla a Embratel, a Net e a Claro.

O repórter Renato Cruz, que cobre o assunto para o caderno de Economia do Estado de S. Paulo e tem um blog no portal do Estadão, explica por que a comparação não funciona.

Renato:

– Não é bem assim porque, diferentemente do México, onde a empresa foi privatizada como uma operadora nacional, no Brasil a telefonia fixa foi dividida em quatro, Embratel mais três operadoras locais. E cada uma dessas operadoras locais, a Telemar, a Telefônica e a Brasil Telecom, continuou dominando o mercado em cada uma das suas regiões. Se a gente somar a participação das três, elas têm mais ou menos 95% das linhas fixas e 77% da banda larga. A competição acabou acontecendo mesmo na telefonia móvel. A Vivo, que é a maior operadora de telefonia celular do Brasil, tem 30% do mercado.