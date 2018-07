O Arquivo Público do Estado de São Paulo fechou uma parceria com a AMD, fabricante de microprocessadores, para digitalizar o jornal Última Hora, e tornar seu conteúdo disponível na internet. A publicação foi criada em 1951, no Rio de Janeiro, e circulou até 1971. A primeira etapa do projeto, com seis meses de duração, vai transformar em bits 36 mil páginas, que correspondem a 60 meses de jornal.