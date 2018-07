O holandês Wim Elfrink (foto) ocupa o cargo de diretor de Globalização da americana Cisco, maior fabricante global de equipamentos de comunicação de dados. Há quatro anos ele se mudou para Bangalore, Índia, para acompanhar de perto o que acontece no que chama de “mercados de hipercrescimento”. Esta semana, está no Brasil, outro desses mercados em expansão acelerada.

“A próxima grande onda é o vídeo”, disse Elfrink, que participou ontem de um almoço na sede do Grupo ABC, do publicitário Nizan Guanaes, em São Paulo. Ele explicou que a explosão do vídeo via internet permitirá uma série de novas aplicações em áreas como teletrabalho, telemedicina e tele-educação, que podem revolucionar mercados de hipercrescimento como a Índia e o Brasil.

No começo do mês, a Cisco lançou um roteador (equipamento responsável pelo tráfego em redes com tecnologia da internet) chamado CRS-3, capaz de suportar 1 bilhão de videochamadas simultâneas. “Há sete anos, quando lançamos um roteador que suportava 1 bilhão de chamadas de voz, muita gente achou que não haveria necessidade para ele”, afirmou o diretor da Cisco. “Hoje, com o crescimento do mercado celular, ninguém mais faria essa pergunta.” O CRS-3 tem velocidade de 322 terabits por segundo, o que equivale a 161 milhões de conexões convencionais de banda larga.

“Num mercado como a Índia, temos de partir do que as pessoas conseguem pagar para formatarmos os serviços”, explicou Elfrink. “Para levarmos educação para todos, será preciso oferecer mensalidades de US$ 1 por mês. Isso não será possível sem tecnologia.” Ele acrescentou que a beleza de um mercado de 1,1 bilhão de pessoas como a Índia está no retorno proporcionado pela escala. Um produto com o preço certo pode atender centenas de milhões de pessoas.

Foto: Divulgação

Mais informações no Estado de hoje (“Para a Cisco, vídeo é a próxima onda“, p. B15).