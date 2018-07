Dois amigos meus visitaram o túmulo do Serge Gainsbourg em Montparnasse. Por algum motivo obscuro, resolveram deixar seus bilhetes de metrô por lá, como tinham feito outros visitantes. Foi o início de uma onda de azar que culminou no roubo de parte da bagagem deles. Para acabarem com isso, resolveram comprar um pacote de cigarros Gauloises para deixar no cemitério, como uma forma de compensação.

Só depois de cumprirem a missão é que perceberam como haviam errado, quando viram, na vitrine de uma livraria, o subtítulo da biografia do Gainsbourg, escrita pela jornalista Sylvie Simmons: A Fistful of Gitanes. (Existe uma versão em português, da editora barracuda, chamada Serge Gainsbourg: Um Punhado de Gitanes.) Parece que o fantasma do compositor francês os assombra até hoje.

Um grupo de músicos resolveu homenagear gainsbourg de maneira mais acertada que meus amigos. saiu este mês lá fora Monsieur Gainsbourg Revisited, que traz versões em inglês de sucessos do compositor. Destaque para “I Love You (Me Either)”, versão do clássico “Je T’Aime Moi Non Plus”, com duas vozes femininas – Cat Power (Chan Marshall) e Karen Elson, mulher do Jack White – e “Those Little Things”, com a ex-modelo Carla Bruni.

O Mick Harvey já tinha feito outra versão para o inglês de “Je T’Aime Moi Non Plus”, chamada “I Love You… Nor Do I”, no disco Pink Elephants, cantada por Nick Cave e Anita Lane. As japonesas do Cibo Matto também lançaram uma gravação com duas vozes femininas, e letra em francês, em Great Jewish Music: Serge Gainsbourg.

As faixas de Monsieur Gainsbourg Revisited são:

A Song For Sorry Angel – Franz Ferdinand & Jane Birkin

I Love You (Me Either) – Cat Power & Karen Elson

I Just Came To Tell You That I’m Going – Jarvis Cocker & Kid Loco

Requiem for Anna – Portishead

Requiem for a Jerk – Faultine, Brian Molko & Françoise Hardy

L’Hôtel – Michael Stipe

Au Revoir Emmanuelle – Tricky

Lola R. For Ever – Marianne Faithfull & Sly and Robbie

Boomerang 2005 – Gonzales, Feist & Dani

Boy Toy – Marc Almond & Trash Palace

The Ballad Of Melody Nelson – Placebo

Just a Man With a Job – The Rakes

I Call It Art – The Kills

Those Little Things – Carla Bruni