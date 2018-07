[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/-_CSo1gOd48″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

O Google anunciou hoje a compra do YouTube por US$ 1,65 bilhão. Criado em fevereiro de 2005, o YouTube não tem modelo de negócios definido. Segundo um concorrente, citado pela Economist, o site perde US$ 500 mil por mês, gastos com conexão e armazenamento de dados.

O YouTube exibe cerca de 100 milhões de vídeos por dia. A idéia do Google é transformar esse tráfego em receita, na venda de anúncios de vídeo. Depois do estouro da bolha da internet, em abril de 2000, o discurso dos investidores era de que só havia espaço para empresas lucrativas, com modelo de negócios bem definido. Não é o caso do YouTube.

O grande atrativo para o Google foi a audiência. Ou os globos oculares, como as pessoas diziam em 1999.

Acima, o quarto vídeo de maior audiência do YouTube, com 9,9 milhões de exibições. A universitária israelense Tasha fez um clipe caseiro da música “Hey”, da banda americana Pixies.