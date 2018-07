Os bilionários perderam US$ 2 trilhões nos últimos 12 meses, segundo a Forbes (em inglês). Com a crise, Bill Gates, cofundador da Microsoft, voltou a liderar a lista dos mais ricos da revista, apesar de sua fortuna pessoal ter caído de US$ 58 bilhões para US$ 40 bilhões. No ano passado, tinha ficado em terceiro.

Carlos Slim, empresário mexicano das telecomunicações e dono da Embratel e da Claro no Brasil, passou de segundo para terceiro. Ele perdeu US$ 25 bilhões e sua fortuna ficou em US$ 35 bilhões na lista atual. Mark Zuckerberg, criador do Facebook. que havia sido apontado em 2008 como o mais jovem a se tornar bilionário por conta própria, saiu da lista este ano.