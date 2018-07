Uma réplica de 2 metros da nave Enterprise (foto), usada na série Jornada nas Estrelas: A Nova Geração, foi vendida ontem por US$ 576 mil num leilão da Christie’s, que teve como tema os 40 anos de Jornada nas Estrelas. O preço estimado era de US$ 25 mil a US$ 35 mil.

Via Boing Boing.